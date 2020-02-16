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16 февраля • обновлено в 09:48
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"Неудачная шутка!" В России заистерили из-за идеи Зеленского по выборам в Крыму

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В России всполошились из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести выборы в аннексированном Крыму, назвав такое предложение невыполнимым.

Политики РФ дали комментарии пропагандистским RT и "РИА Новости". Так, сенатор Сергей Цеков назвал планы Киева абсурдными. "Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество", – сказал он, выдав, что Крым теперь якобы российский.

Член верхней палаты парламента Алексей Пушков, в свою очередь, сравнил идею Зеленского провести выборы в Крыму с возможностью полета Украины на Марс. "Зеленский витает то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях, но вне реальной политики", – написал он в Twitter.

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Впрягся и "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс. Он отметил, что о проведении выборов на полуострове по украинским законам "не может быть и речи".

"Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти", – высказался пособник оккупантов.

В России заистерили из-за идеи Зеленского по Крыму

В России заистерили из-за идеи Зеленского по Крыму

Нелегитимный депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь допустил, что Зеленский мог бы провести выборы для граждан Украины в Крыму, выдвинув циничное условие.

"Для этого ему придется проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам: в частности, признание российского статуса Крыма", – сказал парламентарий в комментарии пропагандистскому RT.

Его коллега Виктор Водолацкий, наоборот, отметил, что Россия никогда не допустит, чтобы в "ее субъекте кто-то проводил выборы". "Он абсурден, смешон, и, скорее всего, у многих политиков было удивление, что человек такого уровня мог такое сказать", – огрызнулся депутат.

"Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма при президенте" Александр Молохов назвал слова Зеленского неудачной шуткой.

"Желание Зеленского провести выборы в Крыму выглядит не столько комично, сколько как-то несерьезно", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, где рассказал о необходимости местных выборов в Украине, включая оккупированные Крым и Донбасс.

  • В Крыму отреагировали, заявив, что Украина может организовать такое голосование "только для своих граждан в случае открытия консульства".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Алексей Пушков Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Крым
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Ку Алексей
Ку Алексей
какая истеричная истерика
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
В России скорее посмеялись на президентом клоуном. Что здесь странного?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пока только вижу как истерят в (на) украине по поводу Крыма
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