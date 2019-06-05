Зеленский и Путин заключат новые соглашения по Донбассу? В России намекнули на "Минск-3"

Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин могут подписать новые соглашения по Донбассу, именуемыми "Минск-3".

Именно они могут и должны стать предметом прямых переговоров между двумя президентами и стартовая концепция тут "за молодым и гибко мыслящим" украинским лидером, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политтехнолог Станислав Белковский. Но в любом случае, по его словам, Россию придется соблазнять какими-то уступками.

"Минские соглашения невыполнимы. Они были формой фиксации бесконечного замороженного конфликта – по образцу Приднестровья или Северного Кипра. Украина не может предоставить спецстатус "Л/ДНР" и провести там выборы по украинским законам – а значит, Россия не передаст ей контроль над границей. Именно "Минск-3" может и должен стать предметом прямых переговоров между Зеленским и Путиным. Стартовая концепция – за Зеленским, как молодым и гибко мыслящим лидером", – считает Белковский.

Станислав Белковский Ru24ru.net

По его мнению, сейчас главное – это качественно новая концепция урегулирования конфликта, которая может быть закреплена соглашениями "Минск-3". Формально преемственными по отношению к "Минску-2", но де-факто должна определить совершенно иной сценарий достижения мира.

"Ясно, что от вопросов тотального обмена пленными, амнистии и т.п., так или иначе, никуда не деться. В любом случае, Россию придется соблазнять перспективой частичного снятия европейских санкций в случае реинтеграции ОРДЛО в Украину в рамках "Минска-3". Это для российской элиты очень важно. Вопрос можно решить до истечения первой каденции Зеленского. Хотя гарантий нет – очень многое зависит от тяжело обиженного на Запад Владимира Путина", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников объяснил, почему Зеленский не уступит России.

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