"Пощечина украинцам!" Спрогнозирован захват телеканалов Медведчука

Телемост с Россией, запланированный на телеканале NewsOne на 12 июля – "прямая провокация со стороны государства-агрессора и пособников режима Владимира Путина в Украине".

"Отмалчиваться в этой ситуации президент Зеленский просто не имеет права", – заявил OBOZREVATEL общественный и политический деятель, директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

"Руками Медведчука и его СМИ Путин создал ситуацию, беспроигрышную для себя. Если этот так называемый телемост состоится, это будет успешной информационной операцией, которая нужна исключительно для влияния на население Украины, чтобы продемонстрировать, что, дескать, все проблемы с войной – это не проблемы Российской Федерации – это проблема отсутствия прямого диалога между украинцами и россиянами", – подчеркнул он.

Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1", иллюстрация Цензор.НЕТ

Политик убежден: телемост – "это легитимизация прямых переговоров Украины с государством-агрессором и пощечина украинскому политическому классу, который Медведчук удачно подсадил на свою медиа-иглу".

По его оценкам, телемост не состоится. "Для этого сделает все и государство Украина, и украинское гражданское общество, если государство будет не способно".

По мнению Юсова, "конечной реакцией должно быть отозвание лицензии у тех так называемых медиа, которые нарушают украинские национальные интересы. Напомню, есть указ президента, который запрещает сотрудничество с российскими государственными медиа".

Вместе с тем он подчеркнул: "Окончательную точку должно поставить государство Украина, и президент как гарант Конституции не должен дистанцироваться от этой ситуации. В противном случае эти телеканалы просто будут захвачены возмущенными гражданами. Это будет установление справедливости, но за гранью правового поля. Поэтому отмалчиваться в этой ситуации президент Зеленский просто не имеет права".

Как писал OBOZREVATEL:

12 июля должен состояться телемост между украинским телеканалом NewsOne и российским пропагандистским телеканалом "Россия 1", ради диалога между народами и мира, как утверждают на NewsOne.

В блиц-интервью OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал немедленно созвать совещание Совета национальной безопасности и обороны.

В блоге OBOZREVATEL военный эксперт, журналист Юрий Бутусов заявил: телемост организован по указке Кремля.

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