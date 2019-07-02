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Заживо сгорели 7 капитанов, 2 героя РФ: вскрылась правда о ЧП на подлодке Путина

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Среди погибших моряков-подводников на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя России.

Об этом стало известно по результатам встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, пишет Mash.

Примечательно, что в Кремле умалчивают информацию о судне, называя его глубоководным аппаратом. Однако, в СМИ уже появилась информация о том, что оно является сверхсекретной российской атомной подлодкой.

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Подлодка "Лошарик"

Подлодка "Лошарик"

tehnoomsk.ru

Отмечается, что это судно небольшого размера (60 метров), внутренняя конструкция которого состоит из серии шарообразных элементов, которые способны выдерживать давление, критичное для обычной лодки.

"Лошарик"

"Лошарик"

mash.ru

Свое название "Лошарик" в честь героя советского мультфильма она получила из-за последовательности из семи шаров, закрытых обычным для лодки обтекаемым корпусом.

Снимок с космоса

Снимок с космоса

Фото: hisutton.com

Служат на лодке только офицеры. Личный состав — 25 человек. Изначально сконструированная для шпионажа и диверсий, лодка оснащена ядерным реактором, однако якобы лишена вооружения.

"В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что "Лошарик" является "диверсионным аппаратом". Россияне могут использовать его для установки устройств, разрушающих различную подводную инфраструктуру, в первую очередь кабели связи. В случае глобального конфликта АС-12 способна подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками", – пишет РБК.

В оперативном режиме "Лошарик" передвигается и маневрирует, будучи жестко прикрепленной к днищу корабля-матки. Для "Лошарика" mother ship – подводная лодка "Белгород" (К -329) – многофункциональное 172-метровое судно, на вооружении у которого шесть ядерных торпед "Посейдон".

Судно "Белгород"

Судно "Белгород"

militaryrussia.ru

Отмечается, что строительство "Лошарика" длилось с 80-х годов прошлого столетия до 2003 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском транспортном судне "Василий Головнин", которое шло из Антарктиды в Кейптаун, 25 апреля "при странных обстоятельствах" умерли два моряка.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Обычное научно-исследовательское судно. И экипаж соответственный.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Я ну вообще не кровожадный.Но после 2014-го меня так радуют подобные новости.
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Гланый Калибр
Гланый Калибр
Тарас Бор, Я тоже порадуюсь когда ты сдохнешь!
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Лошарик не витримав на борту лошариків. Хоча, а може вони багато знали? Пуйло цього не любить.
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