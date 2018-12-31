Зависло над домом: в Москве сняли на видео пугающую аномалию

В небе над Москвой заметили странное темное кольцо. Оно зависло над одной из многоэтажек.
Видео опубликовало издание NY Times. Кольцо было снято в районе Зябликово. Ровная фигура, застывшая в небе над домом озадачила местных жителей.
"Какой-то круг, кольцо. Над Зябликово. Такое ровное колечко, а люди ходят и не видят" — говорит очевидец, снявший видео.
В комментариях предположили, что причиной возникновения кольца мог стать взрыв фейерверка. Также некоторые подумали, что причина кроется в погодных условиях. Не исключили в сети и "внеземного" происхождения кольца.
Авторы видео настаивают на то, что кольцо — дымовой след, однако ни хлопков, ни взрывов перед его появлением люди не слышали.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уфологи сообщили о росте количества НЛО, замеченных в районе американской военной базы в штате Огайо.
В частности, выдвигают версию эксперты, речь может идти об испытаниях "мифического" самолета TR-3B, предположительно использующего стелс-технологии.
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