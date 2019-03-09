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Завалился при посадке: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом

4.5тЧитать материал на украинском

В Красноярском крае (Россия) пассажирский самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как передает "НИА-Красноярск", инцидент произошел во время посадки. На борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров, никто не пострадал.

По словам очевидцев, лайнер ушел влево из-за сильного бокового ветра. Судя по фото, у самолета сильно повреждены шасси и нижняя часть корпуса. Следствие устанавливает точные причины ЧП.

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Завалился при посадке: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Украиной произошло ЧП с самолетом с россиянами. На борту Боинга-737 находились 122 пассажира.

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Место
РоссияКрасноярск
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