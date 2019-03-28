Газопровод в обход Украины: у России возникли новые проблемы

Из-за решения Дании отказать "Газпрому" в строительстве газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах, россиянам придется прокладывать его на 26-27 километров длиннее, чем планировалось.

Также они будут вынуждены провести дополнительные инженерные работы, что в суммарном сдвинет график завершения проекта, написал в блоге на OBOZREVATEL российский экономист Михаил Крутихин.

Северный поток-2

"Дания планировала запретить прокладку газопровода в своих территориальных водах, но она не сможет повлиять на его строительство в своей экономической зоне. Международное морское право это запрещает. Но теперь Газпром будет вынужден прокладывать трассу на 26-27 километров длиннее, чем планировалось изначально. Это на несколько недель сдвинет проект по графику", – предположил Крутихин.

По его словам, для того, чтобы газ пошел по трубопроводу в Германию, немцам нужно достроить трубу, которая будет его принимать. А ее пока нет.

"Мало того в Германии даже нет решения регулирующих органов о статусе и полномочиях такой трассы. И поскольку она будет прокачивать исключительно российский газ, то по европейским законам, при пересечении границы государств-членов ЕС, необходимо обеспечить равный доступ других пользователей к этой трубе. Как эту проблему будут решать в Германии – неясно. Без Еврокомиссии не обойдется", – уверен Крутихин.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за строительства "Северного потока-2", Россия становится газовой заложницей Европы.

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