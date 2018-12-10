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Затравила учительница: в Москве одаренный школьник покончил с собой

2.3тЧитать материал на украинском

Семиклассник Даниил Петренев из Москвы покончил жизнь самоубийством из-за того, что получил неудовлетворительную оценку по литературе.

Он учился в математическом классе и ходил на олимпиады по робототехнике, однако никак не мог выучить стихи. После череды плохих оценок мальчик выбросился из окна, передает канал Mash.

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У ребенка не было проблем со сверстниками, поэтому единственной причиной произошедшего родители школьника называют давление учительницы литературы. На преподавательницу завели уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Даня Петренев

Даня Петренев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 14-летняя московская школьница, которая покончила жизнь самоубийством, оставила в сети предсмертную записку на 55 страницах.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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минин евген
минин евген
один мертвый кацапский ублюдок - минус один убийца во всем мирн.
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