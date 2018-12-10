Затравила учительница: в Москве одаренный школьник покончил с собой

Семиклассник Даниил Петренев из Москвы покончил жизнь самоубийством из-за того, что получил неудовлетворительную оценку по литературе.

Он учился в математическом классе и ходил на олимпиады по робототехнике, однако никак не мог выучить стихи. После череды плохих оценок мальчик выбросился из окна, передает канал Mash.

У ребенка не было проблем со сверстниками, поэтому единственной причиной произошедшего родители школьника называют давление учительницы литературы. На преподавательницу завели уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Даня Петренев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 14-летняя московская школьница, которая покончила жизнь самоубийством, оставила в сети предсмертную записку на 55 страницах.

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