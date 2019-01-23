Засунули трубку не туда: в России медики задушили месячного младенца

В России на Сахалине врачи задушили месячного мальчика, засунув ему интубационную трубку не в трахею, а в пищевод.

Младенца доставили в районную больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция". Во время осмотра маленькому пациенту стало хуже, его экстренно перевели в реанимационное отделение, чтобы провести необходимые медицинские процедуры. Спустя некоторое время ребенок умер, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя по взаимодействию со СМИ СК России по Сахалинской области Ольгу Чебыкину.

В качестве предварительной причины смерти судмедэксперт назвал механическую асфиксию, которая стала следствием введения интубационной трубки не в трахею, а в пищевод.

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"Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить не только точную причину смерти мальчика, но и ответить на главный вопрос – есть ли причинно-следственная связь между действиями медицинских работников и гибелью ребенка", – заявили местные правоохранители.

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