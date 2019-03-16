"Застой, стагнация и лужа": появился неутешительный прогноз для экономики РФ

После жесткого экономического падения России в 2014-2015 годах экономика страны находится в чудовищном застое и стагнации, а различные санкции последних лет приземлили ее в лужу.

И если президент РФ Владимир Путин рискнет аннексировать еще какую-то часть Украины или ввести войска в Беларусь — США без колебаний отключат SWIFT и введут эмбарго против российских энергоресурсов, написал в блоге на OBOZREVATEL финансист Слава Рабинович.

"Ограничения последних лет приземлили экономику РФ в вязкую лужу. Долларовый ВВП располовинен, курс рубля тоже, а экономический т.н. "рост" находится или в жестко отрицательной зоне или вокруг нуля. Наступила рецессия и стагнация. И если Путин двинется аннексировать Украину или введет условные танки в условный Минск или в условный Будапешт, США отключат SWIFT, запретят расчеты в долларах и введут эмбарго против российских энергоресурсов", — считает Рабинович.

Российский рубль

По его мнению, половина госбанков РФ и так под различными санкциями и даже в случае статус-кво их будут только усиливать.

"Давление на окружение Путина будет продолжаться. Точно также будут усиливать персональные санкции. И это не антироссийские меры, как говорят члены путинской ОПГ Лавров и Шойгу. Наоборот они защищают интересы как России, так и ее граждан. Антипутинские санкции направлены против криминальной банды преступников, захвативших и узурпировавших власть в РФ", — подытожил финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США приняла сразу 4 законопроекта, направленные против правительства России и лично президента Владимира Путина.

Тем самым конгрессмены перешли к более радикальным действиям — разрешили разведке проверить активы главы РФ, запретили руководству США признавать Крым российским, а также вспомнили о преступлении росрежима в отношении Бориса Немцова.

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