Заставляли искать украинцев: студентка раскрыла изнанку пропагандистской программы на росТВ

Студентка Института кино и телевидения Вероника Косаткина рассказала о стажировке в российской пропагандистской программе "Время покажет" на "Первом канале".

В ролике на своем YouTube-канале она отметила, что главной задачей было искать украинцев для съемок.

"На вопрос "Что делать?" каждый день я получала один и тот же ответ — искать украинцев. Я делала рассылки в социальных сетях, писала друзьям, знакомым и даже странным парням из сообщества "Знакомства Украина", — отметила Вероника.

"Один раз мне удалось найти украинца. Я задала ему стандартные вопросы "Кто родители?", "Чем занимается?", "Где был во время Майдана?" и "Чей Крым?" Понятное дело, парень сорвался", — уточнила она.

Вероника Косаткина Скриншот

Студентка добавила, что она попала в отдел, занимающийся поиском гостей студии, принятием звонков и сопровождение спикеров с микрофоном во время эфира. В ролике девушка показала съемочный павильон программы, кадры с ее участием в передаче и истории, записанные во время съемок.

Косаткина удивлена тем, что некоторые девушки работают в отделе уже несколько лет.

"Ищут украинцев, держат микрофон у рта экспертов, которые пытаются его вырвать, расшифровывают звонки, которые никому не нужны", — рассказала студентка.

Она подчеркнула, что не понимает "как они могут терпеть целыми днями ту агрессивную пропаганду, которую им льет в уши Шейнин".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандистские СМИ пригрозили Украине потерей территорий. В эфире росТВ украинцев назвали "фашистами", "неонацистами" и "заблудившимися австро-венграми".

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