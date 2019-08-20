Не забывать Иловайск: генерал рассказал, как заставить Россию заплатить

Новые доказательства участия регулярных войск России в боях под Иловайском крайне важны для привлечения к ответственности РФ.

Но к формированию доказательной базы по теме агрессии России против Украины необходимо подходить очень тщательно и скрупулезно. Такое заявление OBOZREVATEL сделал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, помимо колоссальных потерь, которые понесла украинская армия в Иловайском котле, это событие характерно еще и тем, что "именно под Иловайском в ночь с 23 на 24 число фактически началась агрессия россиян с использованием своих регулярных частей, когда они перестали перекрашиваться в "добровольцев" и прочих и просто завели свои батальонные тактические группы и танки Т-72Б3, которые в Украине в то время не использовались".

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента РФ

Вместе с тем Романенко напомнил о негативном опыте Грузии, которая вслед за событиями 2008 года "на скорую руку" подготовила доказательную базу по агрессии России против этой страны. Поскольку доказательства не оказались достаточно убедительными для международной судебной инстанции, Грузия проиграла России.

"Надо собирать всю доказательную базу для того чтобы выиграть все суды, чтобы Россия понесла наказание и выплатила Украине денежную компенсацию. Важно и то, что не только Украина доказывает это, но и независимые международные структуры, волонтеры и так далее. Главное, чтобы эти доказательства были убедительными в международном трибунале", – подчеркнул генерал.

Как писал OBOZREVATEL, группа британских расследователей Forensic Architecture нашла новые доказательства участия российской армии в боях на Донбассе.

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