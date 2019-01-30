Заставили сесть на бутылку: в России школьницы зверски изнасиловали одноклассницу и сняли это на видео

В российском Омске школьницы жестоко изнасиловали свою одноклассницу и засняли это на видео.

Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного комитета в Омской области, который открыл уголовное производство по факту совершения преступления.

"По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети интернет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с пострадавшей в настоящий момент работают психологи. Школьницам же должны избрать меру пресечения. "Следствие планирует проверить условия их проживания и воспитания, а также то, состояли ли подростки и их семьи на профилактических учетах", – заявили в СК.

Школьницы, которых подозревают в изнасиловании Комсомольская правда

О случившемся стало известно из ролика, которым ученицы сами похвастались в социальной сети. Как уточняет "Комсомольская правда", пострадавшая девочка была новенькой в классе и ее решили наказать якобы за вранье.

"Они били, бросали из угла в угол. Заставили раздеться и делать кое-что. Потом предложили идею с бутылкой. На возражения угрожали, что побьют", – поделилась подробностями одноклассница подростков.

Как рассказала директор школы, в которой учатся девочки, все три подруги растут в неблагополучных семьях и уже не раз были пойманы на уходах из дома и пьянстве.

"Потерпевшая девочка – нормальный ребенок из обычной семьи, совершенно на них не походила. В классе у нее со всеми нормальные отношения, но она выбрала этих. Просто, наверное, радовалась, что так быстро нашла подруг в новой школе. И вот, чем все для нее закончилось", – продолжила она.

Сейчас же, по словам директора, школьницы "рыдают в полиции в три ручья" и говорят, что им очень стыдно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве подростки заживо сожгли своего 15-летнего товарища.

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