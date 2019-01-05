МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

950Читать материал на украинском

В первые дни 2019 года Россию завалило мусором. Бытовые отходы не вывозят из дворов жилых домов по несколько дней.

Соответствующие фотографии из разных уголков РФ опубликовал у себя в блоге россиянин Илья Варламов.

"Сначала на ситуацию стали массово жаловаться жители Подмосковья, которые уже долго и упорно пытаются решить мусорный вопрос. Но оказалось, что это проблема не только Московской области. По всей стране образовались свалки на контейнерных площадках и во дворах. Мусор тупо не вывозится", - пишет он.

Новости
''Природа хамства не прощает'': Гаити затопили тысячи тонн мусора
"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Блог Ильи Варламова

Новости
Отомстили: киевляне завалили ЖЭК на Печерске мусором

По словам блогера, это может быть связано с отдыхом коммунальщиков в праздничные дни или реформой по внедрению единых мусорных операторов в разных регионах и районах России.

"Как бы то ни было, ни новые операторы, ни старые УК со своими задачами не справляются. Вообще, оправдывать бездействие коммунальщиков праздничными днями было бы странно, потому что вывоз мусора должен производиться регулярно. Но не удивлюсь, если одни мудаки не успели перезаключить контракты с другими мудаками, а страдают в результате горожане", - резюмировал Варламов.

В комментариях по-разному отреагировали на ситуацию. Некоторые обвинили самих россиян в том, что это их вина.

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице России больного бросили умирать на полу в куче мусора.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Илья Варламов
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Варламов...ты любитель лазить по помойкам??Сам фоткал???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
И не лень было фотоискателю заниматься идиотизмом)))))и почему это Россия???а не Украина???)))На фото есть табличка с указателем городов???)))))))))))))))))))))) Кстати...вполне может быть и Россия....Мы гуляем 10- дней ..холодидьники забиты продуктами....потом всё пропавшее выккидываем...традиция такая Мусорщики???? так они сейчас тоже работают по минимуму ...праздники..Как там со Львовом???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги