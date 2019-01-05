"Заср*лись россияне": мусорный коллапс в РФ превратил города в свалки. Фоторепортаж

В первые дни 2019 года Россию завалило мусором. Бытовые отходы не вывозят из дворов жилых домов по несколько дней.

Соответствующие фотографии из разных уголков РФ опубликовал у себя в блоге россиянин Илья Варламов.

"Сначала на ситуацию стали массово жаловаться жители Подмосковья, которые уже долго и упорно пытаются решить мусорный вопрос. Но оказалось, что это проблема не только Московской области. По всей стране образовались свалки на контейнерных площадках и во дворах. Мусор тупо не вывозится", - пишет он.

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

Блог Ильи Варламова

По словам блогера, это может быть связано с отдыхом коммунальщиков в праздничные дни или реформой по внедрению единых мусорных операторов в разных регионах и районах России.

"Как бы то ни было, ни новые операторы, ни старые УК со своими задачами не справляются. Вообще, оправдывать бездействие коммунальщиков праздничными днями было бы странно, потому что вывоз мусора должен производиться регулярно. Но не удивлюсь, если одни мудаки не успели перезаключить контракты с другими мудаками, а страдают в результате горожане", - резюмировал Варламов.

В комментариях по-разному отреагировали на ситуацию. Некоторые обвинили самих россиян в том, что это их вина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больнице России больного бросили умирать на полу в куче мусора.

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