Засекли, как Чернобыль? Ядерное ЧП в России "поймали" за границей

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
О своих наблюдениях они рассказали в Twitter. "Мы подтверждаем, что событие, совпавшее со взрывом 8 августа в Неноксе, Россия, было зафиксировано на 4 станциях #IMS (3 сейсмических, 1 инфразвук)", – говорится в сообщении.
Взрыв под Архангельском
"Газета.ру"
Напомним, накануне стали известны новые подробности ЧП. Погибших буквально разбросало в море. При этом российские власти утверждают, что взрыв объясняется стечением обстоятельств.
In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0— CTBTO (@ctbto_alerts) August 10, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптекахначали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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