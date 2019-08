Засекли, как Чернобыль? Ядерное ЧП в России "поймали" за границей

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

О своих наблюдениях они рассказали в Twitter. "Мы подтверждаем, что событие, совпавшее со взрывом 8 августа в Неноксе, Россия, было зафиксировано на 4 станциях #IMS (3 сейсмических, 1 инфразвук)", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне стали известны новые подробности ЧП. Погибших буквально разбросало в море. При этом российские власти утверждают, что взрыв объясняется стечением обстоятельств.

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0