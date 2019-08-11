Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Засекли, как Чернобыль? Ядерное ЧП в России "поймали" за границей

2.7т Читать материал на украинском

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

О своих наблюдениях они рассказали в Twitter. "Мы подтверждаем, что событие, совпавшее со взрывом 8 августа в Неноксе, Россия, было зафиксировано на 4 станциях #IMS (3 сейсмических, 1 инфразвук)", – говорится в сообщении.

Новости
"Стечение обстоятельств": в России оправдались за ЧП под Архангельском

Взрыв под Архангельском

Взрыв под Архангельском

"Газета.ру"

Напомним, накануне стали известны новые подробности ЧП. Погибших буквально разбросало в море. При этом российские власти утверждают, что взрыв объясняется стечением обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
3
Смешно
9
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
итак - при возгорании и взрыве ракетного топлива во время испытаний близ Североморска наблюдались ----- а) звук бу-бу-ум [инфразвуковая активность].... б) сотрясение почвы [сейсмическая активность] ---- это всё, шо зафиксировали западные станции слежения? ---- ВСЁ. __________________ _________________ но как же хочется бедствий для России ................. погибли пять инженеров-исследователей? ..... маловато будет, маловато ...... напишем так: "от взрыва разорванных на куски людей разбросало по всему морю" .... во -- уже хлеб .... дальше -- "в море и воздух попали миллионы тонн (варианты -- кюри, мегарентген) радиоактивности" -- так-то оно лучше, так свидомым жизнь повеселее покажется ....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна Катастрофа! россия это Зона Концлагерь! Путин разорил россию и обокрал ее! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Петрова Ольга, Крым наш
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Петрова Ольга, а оно в крыму катает на байке новую пассию --гоблина , Задок в ужасе плачет ревнует , обещает гоблина на дуэль вызвать , там любовный треугольник , а вы радиация потоп пожар , это никого не интересует , бабы иванов --дураков еще нарожают
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...