Заразилась охрана Кремля: в сеть просочились данные о коронавирусе в РФ

Новости России 11:36, 17.04.2020

В Москве выявлен новый очаг заражения коронавирусом COVID-19 в рядах вооруженных сил РФ.

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Как сообщил Telegram-канал "Вольнодумец" со ссылкой на российских военных кураторов в Донецке, коронавирус подтвержден у более чем 30 военнослужащих 154-го комендантского Преображенского полка Московского гарнизона.

"Сколько еще инфицированных в этом полку никто не знает, всех пока массово тестируют", – говорится в сообщении.

Данный полк осуществляет охрану московского Кремля, участвует в мероприятиях с участием руководства России, обеспечивает безопасность военных судов, прокуратуры и других объектов в самой Москве.

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Как писал OBOZREVATEL, в России в связи с пандемией коронавируса отменили проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День Победы 9 мая.

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