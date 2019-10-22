"Заполучить Украину": названа цель Путина на нормандской встрече

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе "возвращается на круги своя".

Президент России Владимир Путин желает участия в нормандском саммите, но лишь в формате договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые были достигнуты до протестов против формулы Штайнмайера, – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Он констатировал: "после того как в Украине на Майдан вышли десятки тысяч человек, риторика украинской власти изменилась", и скорректированные позиции Украины уже не устраивают Кремль.

Владимир Путин Официальный сайт президента РФ

"Роспуск "ЛНР"-"ДНР"? Да что вы несете, ребята?! Бред собачий. Никто никогда на это не пойдет. Мы лучше будем дальше вас стрелять и убивать, и ни на какие ваши саммиты не поедем", – предугадал Бабченко реакцию Кремля.

Оценивая вероятность проведения нормандского саммита, журналист заметил: "Саммит – не самоцель. Это всего лишь один из инструментов влияния России на Украину, чтобы заполучить ее обратно в свои имперские владения. Если Путин посчитает, что саммит ему выгоден, он будет. Если посчитает, что не выгоден, он будет его оттягивать, сколько возможно".

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что подготовка к нормандскому саммиту тормозит из-за того, что "меняется запросная позиция одной из сторон". Помощник Путина Юрий Ушаков заявил: "Особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон есть. Саммит должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их".

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