''Запихал ребенка живым в печь'': в России показали жуткое видео из дома, где зверски убили годовалого мальчика

Обугленное тело 11-месячного сына в печи обнаружила молодая мать, которая вернулась домой с соседней деревни. Ее родители, убившие собственного внука, в этот момент мирно спали.

Подробности страшной трагедии, которая произошла в Хакасии, рассказали в сюжете пропагандистского канала "Россия 1".

Отмечается, что несмотря на то, что супруги были пьющие, их дочь "подкинула" им на воспитание маленького Максимку.

Печь, в которой сожгли ребенка РТС

"Пошел в лес, нашел бутылку водки, выпил и крыша у него поехала, ну, "белку" словил. А потом пришел и живого ребенка в печку запихал", - рассказал сосед семьи.

"Я не могу поверить, я в шоке. Хорошо возились, кормили, к нам в гости приходили, дети водились с ним. Как так получилось?" – говорит родственница убийц Наталья Сагатаева.

"Так-то они нормальные были, четверых вырастили. Все взрослые дети. Выпивать выпивали, конечно. Без понятия, что там случилось", - говорит еще одна соседка.

Сами дед и бабушка до сих пор не объяснили полиции ничего внятного, потому что все еще находятся в состоянии алкогольного опьянения. Если их вина будет доказана – им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 28 января умер 15-летний школьник. Подросток получил ожоги 98% тела после того, как его "в шутку" облили керосином и подожгли товарищи.

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