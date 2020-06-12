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12 июня • обновлено в 14:43
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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Запад закроется для россиян, страна вернется к полуголодному существованию

4.3т

Снится Путину Гаага. И приговор диким кошмаром врывается в этот сон. Если Россию признают спонсором терроризма – не видать Кремля плешивцу. "Великий лидер нации" на поверку оказался трусливым старикашкой, засевшем в бункере, из которого теперь – ни ногой. Даже в "День России" 12 июня его, по официальной версии ТАСС, поздравили "мировые лидеры" в лице Ким Чен Ына и Лукашенко, с которым в последнее время дружба тоже не заладилась. "Геополитический стратег" разругался со всеми, включая собственное отражение в диктаторском зеркале. И собственный народ не посылает его на три веселых буквы лишь по причине страха быть уволенными или загрызанными Пёс-гвардией. У дверей в заветный бункер толпятся приближенные, но Государь упорно прячется от коронавируса – при том, что лично звонил Собянину с требованием отменить в Москве режим самоизоляции.

И чиновник дрогнул: испытать силу гнева безумствующего бункер-карлика ему не захотелось, но на всякий случай он все же посоветовал москвичам остаться дома в день путинского парада 24 июня. Остатки совести у Собянина все-таки есть, но лишь остатки.

1 июля вся овощебаза, нарезавшись для пущей храбрости, сунет бюллетени в гибридные урны для мусорного голосования, отдав свои блеющие голоса в пользу путинского обнуления и окончательной пещеризации всей страны. Наряду с пролонгацией путинского правления еще на 12 "легитимных лет", эта процедура узаконит верховенство российского законодательства над международным. Именно данный пункт обеспечит Путину условную легитимность в деле "посылания" международного сообщества по любым судебным решениям. Но больше всего его волнует, конечно же, "Дело MH-17", суд по которому идет в Гааге прямо сейчас. Похоже, что Россия все же будет признана виновной, и серьезных санкций со стороны мирового сообщества ей не избежать. Разумеется, реальные санкции для нее – это тотальное эмбарго, отключение SWIFT и заморозка на Западе всех активов – как государственных, так и частных, опосредованно связанных с Путиным и его окружением. Такие санкции проигнорировать не получится., останется только повышать градус ядерного шантажа или нагнетать напряженность на нескольких направлениях: украинском, белорусском и прибалтийском. Внутрибункерное бешенство может создать у Путина иллюзию недосягаемости, и сыграть с лубянским фюрером злую шутку. Ведь даже если признать его окружение абсолютно упоротыми придурками – даже они вряд ли захотят превращаться в ядерный пепел. Что они скажут своим обреченным на смерть отпрыскам-мажорам? – "Видишь ли, сынок, я долго воровал для тебя миллиардами и вагонами, чтобы ты жирно жил и сладко жрал, и чтобы образование получил в приличном месте, а не в МГУшной звероферме, но тут наш главный папундель взбесился, переругавшись со всем миром, и решил предъявить ядерную Кузькину мамочку, накрыв её органами всю планету. Так что прах к праху, сынок, и пусть пять тысяч градусов напомнят тебе о моей горячей любви…" Вот это они скажут своим деткам, которых, в общем, тоже не жаль, ибо наследники бандитов становятся бандитами во втором поколении. И с ними международное сообщество разговаривать точно не станет. Тяжесть ситуации заключается в том, что на сей момент ни в России, ни за её пределами нет вообще ни одной группы, которая могла составить хотя бы отчасти легитимную замену путинскому правительству. Разговаривать не с кем. Зачищено всё. Внутри страны – атомизированное общество, запуганное насмерть и сбитое с толку подгэбневанным козлятником псевдо-оппозиционеров Навально-Соболей, а за рубежом – комсомольский олигархат, озабоченный своим завтрашним местом под кремлевским солнцем. Вот и получается, что серьезных политиков, способных представлять альтернативную не путинскую Россию, в природе не существует, и вести внятные переговоры о будущем вообще не с кем. Средний эшелон условных путинистов, возможно, и хотел бы взорвать верхние этажи "вертикали" - но лишь для того, чтобы соскочить самим и уехать на тот же Запад, который вряд ли их теперь примет: чересчур все запущено, игра зашла слишком далеко. Посему вырисовывается один, и весьма мрачный сценарий.

Отголосовав по Конституёвищу, Путин объявит "вторую волну коронавируса" и загонит население на второй круг "режима самоизоляции". А в августе или сентябре Центробанк объявит о девальвации рубля. Сбережения граждан превратятся в черепки, но протест будет запрещен. На отдельных вспыхнувших участках бунты будут жестоко подавлены. При этом выехать из России будет невозможно в силу бушующей эпидемии. Запад закроется для россиян, а решение Гаагского трибунала по "Делу MH-17" вызовет новую санкционную волну: настолько сильную, что Россия вернется к полуголодному существованию. Вместе с тем, продолжится внутрипещерный тренд на подавление любого проявления недовольства, тотальный страх накроет страну, а для пущей острастки путинисты отменят мораторий на смертную казнь, ужесточив уголовные статьи о предательстве, измене, экстремизме, терроризме, валютных и криптовалютных операциях, гомосексуализме и пропаганде "чуждого образа жизни". На законодательном уровне вернется и карательная психиатрия, которая по факту уже возвращена, просто ее дооформят юридически. Путинский ГУЛАГ будет значительно отличаться от сталинского: народа в том количестве, как в СССР, у Путина нет, коронавирус скосит еще треть, а тут еще и Китай с Востока поджимает, но лубянский гангстер – он не про идею, а – про воровство и жажду власти лично для себя. Посему – вряд ли такая конструкция долговечна. Сталин-то мечтал о мировой революции, а Путин дальше грез о собственном омоложении в будущее не заглядывает. И когда его вынесут вперед ногами – неважно, от внезапного мочеиспускания на коврике или по причине встречи с "Новичком" - страна еще долго будет рычать в изоляции, не понимая природы и языка навсегда изменившейся человеческой цивилизации. Так дикие племена пугаются современных людей, встретившихся им в затерянных джунглях. Размахивают дротиками и выпучивают глаза. И на цыпочках уходят обратно в джунгли – подальше от непонятной опасности, ворвавшейся в привычные будни каменного века.

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: sotnik-tv
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