"Путин достигнет успеха": экс-глава Беларуси дал неутешительный прогноз для Лукашенко

Запад не будет препятствовать процессу поглощения Россией Беларуси и созданию единого государства под руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал экс-глава республики Станислав Шушкевич. По его словам, во-первых, этого не позволит сделать Россия, а во-вторых, "Запад придерживается принципов права, а у Беларуси господствует беззаконие".

Владимир Путин и Александр Лукашенко Delo.ua

"Путин развернул операцию по захвату Беларуси в состав Российской империи и преуспеет в этом деле. Запад препятствовать не будет, Россия не позволит. Лукашенко тоже ничего не может сделать, по чуть-чуть брыкается, но Беларусь в трудном положении. Долги большие, сидим на российской нефтяной и газовой игле. Прикроют этот краник и все, конец нашему диктатору. Так что Россия все время продвигается и с удовольствием пожирает Беларусь", – считает Шушкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран. Об этом заявил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.