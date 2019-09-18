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18 сентября • обновлено в 17:47
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/ Новости России

"Путин достигнет успеха": экс-глава Беларуси дал неутешительный прогноз для Лукашенко

1.6т Читать материал на украинском

Запад не будет препятствовать процессу поглощения Россией Беларуси и созданию единого государства под руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал экс-глава республики Станислав Шушкевич. По его словам, во-первых, этого не позволит сделать Россия, а во-вторых, "Запад придерживается принципов права, а у Беларуси господствует беззаконие".

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Delo.ua

"Путин развернул операцию по захвату Беларуси в состав Российской империи и преуспеет в этом деле. Запад препятствовать не будет, Россия не позволит. Лукашенко тоже ничего не может сделать, по чуть-чуть брыкается, но Беларусь в трудном положении. Долги большие, сидим на российской нефтяной и газовой игле. Прикроют этот краник и все, конец нашему диктатору. Так что Россия все время продвигается и с удовольствием пожирает Беларусь", – считает Шушкевич.

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Как сообщал OBOZREVATEL, к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран. Об этом заявил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

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Тема
Союзное государство
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко Станислав Шушкевич
Место
Беларусь
Тег
Новости России
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руденко евгений
руденко евгений
что ж вы всё на путина, сами то как?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Зачем мнение больных печатать в статьях?
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