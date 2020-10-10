Западные лидеры до сих пор просто не понимают, с кем имеют дело. Они воспринимают путинскую России как недемократичное, агрессивное, но государство, управляемое по каким-то законам. А это не государство, а мафиозная группировка – "Чекистская семья дона Путина".

Здесь все как в обычной мафии. Ядро, "итальянцы" – чекисты. У крестного отца есть бригады киллеров (ФСБ, ГРУ и т.д.), умники ботаники-консильери (типа Кириенко), шустрые бухгалтеры (вроде Кудрина), прикормленные артисты (несть им числа), продажные журналисты (тоже бесчисленны) и т.д.

Как и полагается мафиозной группировке, она живёт за счет контроля над определенной территорией; в данном случае, именуемой Российской Федерацией. Обычная мафия обкладывает поборами пиццерии, наркоторговцев, публичные дома, казино, работающие в подконтрольных кварталах. "Чекистская семья Путина" тоже берет свою долю со всего, что может приносить прибыль в границах Российской Федерации; прежде всего с эксплуатации природных ресурсов, но и с контрабанды наркотиков тоже.

В России есть "пицерии", непосредственно принадлежащие чекистской семье (Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз и т.д.), а есть те, с которых берется дань (старые олигархические структуры: Лукойл, Альфа, Норникель и т.д.). Когда бригады дона Путина, заходит, например, в "пиццерию" Лукойл, хозяин выносит мешок с деньгами, матерясь про себя, но с неизменной подобострастной улыбкой на лице.

Все мафии пытаются расширить зоны своего контроля. Путинская – не исключение. Она отжала соседние "кварталы": Крым, часть Донбасса, далекую Сирию.

Шрёдер думал заработать прибавку к пенсии на лоббировании интересов своего русского приятеля. А стал частью мафии. И теперь начинает рабочий день, лобзая подошвы сапогов ее предводителя.

Если бы западные лидеры понимали, что имеют в России дело с самой большой и опасной мафиозной группировкой в мировой истории, их политика стала бы намного более адекватной.

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