В ДТП с замминистра обороны РФ пострадала женщина с ребенком. Момент попал на видео

Кирилл Лютый Новости России 22:59, 28.08.2020 Обновлено: 23:12, 28.08.2020

В Москве попал в ДТП автомобиль заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Авария произошла на 1-й Дубровской улице. Евкуров находился на пассажирском сидении, утверждает РЕН ТВ.

Автомобиль с проблесковыми маячками двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с другим транспортным средством, которое ехало на зеленый свет.

Как передает Telegram-канал Baza, в результате аварии пострадал ребенок, сидевший в коляске, но госпитализация ему не понадобилась.

"После аварии водитель замминистра обороны начал скручивать номера", – сказано в сообщении.

А Telegram-канал 112 заявил, что в аварии помимо ребенка также пострадала женщина.

Как писал OBOZREVATEL, перед парадом Победы на Красной площади в Москве солдат-срочник разбил стекло машины Федеральной службы охраны.

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