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7 декабря • обновлено в 20:13
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Замкомандира полка Путина нашли мертвым: все детали

2.3т
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В Москве в субботу, 7 декабря, нашли мертвым замкомандира российского Президентского полка Романа Лотвина.

Тело военного обнаружили в квартире на улице Менжинского, сообщил Telegram-канал Mash.

Офицеру было 47 лет. Известно, что Лотвин занимался работой с личным составом.

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Случайно выпил "Крот": в России умер известный математик

Роман Лотвин

Роман Лотвин

Российская газета

По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России в возрасте 41 года умер известный политик, директор Института актуальной экономики, лидер "Новой России" Никита Исаев.

Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что политик умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По его словам, смерть не носит криминальный характер.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Москва
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Щоб вони там всі перевішались, світ став би чистішим.
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