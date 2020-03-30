"Заметные деньги при тотальной нищите": как и зачем жители СССР сдавали бутылки

Пункты приёма бутылок и банок в СССР стали широко появляться в 1970-е годы. Сам процесс сбора и сдачи тары рассматривались в качестве серьезного бизнес-предприятия, способного заметно пополнить семейный бюджет.

Как пишет блогер Максим Мирович, "склотара" начала появляться в Союзе примерно с начала 1960-х годов. Цена бутылки составляла около 10% от стоимости вина, около 5% от стоимости водки и половину от стоимости пива.

Часто пункты приема бутылок находились в одном помещении с продуктовыми магазинами. Приемщики следили за тем, чтобы бутылки были без посторонних запахов и этикеток. Весной можно было часто увидеть, как жители СССР массово отмывают бутылки прямо в лужах.

Как в СССР сдавали бутылки maxim-nm.livejournal.com

"Пустые бутылки в СССР сдавали абсолютно все слои населения – за поллитровую бутылку из-под молока в пункте приёма стеклотары давали 15 копеек, за литровую – 20. Пятьдесят литровых бутылок из-под молока стоили 10 рублей – червонец при среднесоветской зарплате в 120-150 рублей и тотальной нищете был вполне заметными деньгами", – пишет автор.

Как в СССР сдавали бутылки maxim-nm.livejournal.com

Были также и те, кто ходил по району и собирал бутылки. Из-за этого было обычным явлением, как бездомные или любители регулярно выпить буквально дерутся за пустую тару.

"Ещё в некоторых местах можно было получить за несколько пустых бутылок не деньги, а одну полную, такая схема была популярна во времена дефицита", – добавил блогер.

Как в СССР сдавали бутылки maxim-nm.livejournal.com

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько стоили бы автомобили СССР на нынешние деньги. К примеру, ЗАЗ-968 обошелся бы в $16 000.

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