Замешана Настя Рыбка: появились неожиданные подробности в деле шпиона США в Кремле

Одним из информаторов американского шпиона в Кремле Олега Смоленкова была белоруская эскорт-модель Настя Рыбка, состоявшая в близких отношениях с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает телеграм-канал Кремлевский безбашеник. По их информации, поэтому к ней в тайскую тюрьму, где она находилась из-за проведения нелегальных секс-тренингов на территории страны, приезжали спецслужбы США, а россияне взяли с нее подписку о неразглашении информации о связях с политиками.

"Смоленков был вхож к Сергею Приходько, руководителю аппарата правительства, который познакомил его с Дерипаской. А Настя Рыбка, из-за которой он стал беднее на 1 млрд евро, а Приходько покинул свою должность, была информатором Смоленкова. Поэтому в Таиланде ее и навещали американские спецслужбы", – сообщили там.

Олег Смоленков RTVI

По информации сотрудников телеграм-канала, Смоленков и вся его семья имеет американское гражданство. В 2017 году Россия запрашивала их выдачу, но получила отказ. Позже история Смоленкова в Кремле была полностью засекречена.

Новости Кремль строго засекретил историю шпиона Смоленкова

"Все сотрудники АП дали письменное обязательство не разглашать факт бегства Смоленкова за границу. Утечка этой информации в общем – это ослабление позиций главы МИД Сергея Лаврова на начальном этапе большого трансфера власти 2020-2021 годов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже последовательно критикует его работу", – подытожили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России показали фото Олега Смоленкова, который может быть тем сверхсекретным шпионом США в Кремле, которого под угрозой разоблачения вывезли в 2017 году.

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