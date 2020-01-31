Замерзла, стоя на коленях: появились жуткие детали о гибели туристов на перевале Дятлова

Одна из членов таинственно погибшей группы Игоря Дятлова Людмила Дубинина замерзла насмерть, стоя на коленях.

В такой позе ее откопала поисковая группа. Об этом сообщили поисковики-современники дятловцев Петр Бартоломей, Владимир Аскинадзи и Владислав Карелин, передает "Комсомольская правда".

"Откопали Дубинину. Она лежала грудью на каменном уступчике, стоя на коленях, и голова была на руках. А когда окапывали ее голову, появилось еще три головы погибших туристов", – рассказал Владимир Аскинадзи.

Узнать правду о гибели группы в 1959 году не представлялось возможным. Докопаться до истины пытался отец Рустема Слободина, о чем рассказала сестра погибшего.

"Папа пошел в обком партии, ему сказали: "Вы лучше помолчите и не узнавайте ничего, иначе лишитесь партбилета", – сообщила Людмила Моргунова.

Гибель группы Дятлова Архивное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в гибели группы туристов на перевале Дятлова не было никакой мистики. Главная причина трагедии якобы кроется в плохой организации похода.

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