Главная Новости
31 января • обновлено в 07:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Замерзла, стоя на коленях: появились жуткие детали о гибели туристов на перевале Дятлова

2.2т
Читать материал на украинском

Одна из членов таинственно погибшей группы Игоря Дятлова Людмила Дубинина замерзла насмерть, стоя на коленях.

В такой позе ее откопала поисковая группа. Об этом сообщили поисковики-современники дятловцев Петр Бартоломей, Владимир Аскинадзи и Владислав Карелин, передает "Комсомольская правда".

Новости
Тайна перевала Дятлова: исследователи указали на скандальные нюансы

"Откопали Дубинину. Она лежала грудью на каменном уступчике, стоя на коленях, и голова была на руках. А когда окапывали ее голову, появилось еще три головы погибших туристов", – рассказал Владимир Аскинадзи.

Узнать правду о гибели группы в 1959 году не представлялось возможным. Докопаться до истины пытался отец Рустема Слободина, о чем рассказала сестра погибшего.

"Папа пошел в обком партии, ему сказали: "Вы лучше помолчите и не узнавайте ничего, иначе лишитесь партбилета", – сообщила Людмила Моргунова.

Гибель группы Дятлова

Гибель группы Дятлова

Архивное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в гибели группы туристов на перевале Дятлова не было никакой мистики. Главная причина трагедии якобы кроется в плохой организации похода.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Место
Россия
Тег
перевал Дятлова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги