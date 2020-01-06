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6 января • обновлено в 23:54
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Замерз насмерть на балконе: в России произошло жуткое ЧП с младенцем

3.3т
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В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края в РФ родители оставили грудного ребенка на балконе в 20-градусный мороз, малыш умер от переохлаждения.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС, со ссылкой на сообщение регионального Минздрава.

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Инцидент произошел утром 5 января. Сообщается, что местная жительница на несколько часов оставила на балконе в 20-градусный мороз коляску с грудным ребенком.

Коляска

Коляска

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"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Алматы (Казахстан) ребенок выпал с аттракциона "Рогатка" в парке на горе Кок-Тобе и получил тяжелые травмы.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а где лапти с высерами ? существа ану посрите на новость ,
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