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10 сентября • обновлено в 22:57
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Заменит Захарову? В России рассказали о неожиданном решении в карьере няши-Поклонской

10.2т Читать материал на украинском

Нелегитимный депутат Государственной Думы России и бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская может заменить Марию Захарову на посту пресс-секретаря российского МИД.

Об этом пишет российский телеграм-канал Мастер пера. По их словам, Поклонскую готовят к внешнеполитической карьере, и ее нынешний переход в комитет по международным делам Госдумы тому доказательство.

"Венцом карьеры Поклонской может стать место Марии Захаровой в МИД РФ. Кремль вступает в состояние трансфера, возникает целесообразность сменить лицо ведомства, а затем и оскал Захаровой. Миловидная Поклонская смотрится куда выигрышнее, когда стоит задача вместо желваков и сарказма показать Западу женственность России", – считают там.

Мария Захарова и Наталья Поклонская

Мария Захарова и Наталья Поклонская

Правда.ру

Однако при этом, по словам авторов канала, Поклонская обладает волей и характером и при необходимости может проявлять и стальные нотки.

Новости
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"Да, у Поклонской нет за плечами МГИМО, ее образование в Харьковском юридическом специфическое, но она легко обучаема и, как показывает практика, прилично справляется с возложенными на нее непрофильными задачами. Ей уже ставят грамотную дипломатическую речь. Рокировка будет, но не сразу", – подытожили там.

Скрин-шот

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разнесли отчет по обстрелам на Донбассе, который предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Персоны
Наталья Поклонская Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ama Deus
Ama Deus
Скорее всего - это фейк. Ибо у Няши крыша совсем потекла...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бяда на роиси с кадрами,одни алкоголики и наркоманы замусоленые остались,вот и тасуют их как карточную колоду.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Стервозную курву поменяют на актрису - шизоидальную "прокуроршу НЯШ-МЯШ?" Браво.
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