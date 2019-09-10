Заменит Захарову? В России рассказали о неожиданном решении в карьере няши-Поклонской

Нелегитимный депутат Государственной Думы России и бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская может заменить Марию Захарову на посту пресс-секретаря российского МИД.

Об этом пишет российский телеграм-канал Мастер пера. По их словам, Поклонскую готовят к внешнеполитической карьере, и ее нынешний переход в комитет по международным делам Госдумы тому доказательство.

"Венцом карьеры Поклонской может стать место Марии Захаровой в МИД РФ. Кремль вступает в состояние трансфера, возникает целесообразность сменить лицо ведомства, а затем и оскал Захаровой. Миловидная Поклонская смотрится куда выигрышнее, когда стоит задача вместо желваков и сарказма показать Западу женственность России", – считают там.

Мария Захарова и Наталья Поклонская Правда.ру

Однако при этом, по словам авторов канала, Поклонская обладает волей и характером и при необходимости может проявлять и стальные нотки.

Новости Ссылка

"Да, у Поклонской нет за плечами МГИМО, ее образование в Харьковском юридическом специфическое, но она легко обучаема и, как показывает практика, прилично справляется с возложенными на нее непрофильными задачами. Ей уже ставят грамотную дипломатическую речь. Рокировка будет, но не сразу", – подытожили там.

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разнесли отчет по обстрелам на Донбассе, который предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.