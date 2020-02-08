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9 февраля • обновлено в 03:01
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Замена Суркова на Козака: раскрыт план Путина по Украине

12.8т
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Президент России Владимир Путин не откажется от плана захвата Украины, поэтому назначения куратором Кремля по Донбассу Дмитрия Козака глобально ничего не изменит.

Об этом "Фактам" рассказал военный эксперт Юрий Карин. "Каких изменений можно ожидать с приходом Козака? На глобальном уровне – никаких. Путин не откажется от поглощения Украины. Возвращать на наших условиях Донбасс, а тем более Крым, для „новоявленного царя“ сейчас смерти подобно", – сказал он.

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Карин прогнозирует продолжение манипуляций "минскими соглашениями", обменом пленными и прочими важными для нашей страны, но не имеющими особого значения для Путина вопросами, в которых он практически ничего не теряет.

Владимир Путин и Дмитрий Козак

Владимир Путин и Дмитрий Козак

РГ

А назначение Дмитрия Козака новым "куратором" "ЛДНР" вместо Владислава Суркова можно рассматривать как продолжение кулуарной борьбы, но уже "по-тихому". Кроме того, отставка тесно связанного с ГРУшниками Владислава Суркова стала свидетельством полного поражения ГРУ Генштаба РФ в борьбе за контроль над оккупированным Донбассом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Об отставке Владислава Суркова стало известно две недели назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

  • Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

  • Неофициальным руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владислав Сурков Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Убогий, кому ваша помойка нужна.
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Мірошниченко Тетяна
Мірошниченко Тетяна
Якщо у КОзака прокинеться кров етніного українця, то справи можуть піти дуже швидко.І тоді саме Козак увійде у велику світову історію.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Мірошниченко Тетяна, как Б а н д ера вошел?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Балбес автор.ГРУ делать там не х у й.Просто не х у й.Там справляетсяя местноеМГУ.Бошировы с Портовым там не нужны.У них другая задача.Работать в Киеве, что они успешно и делают.Успехом для ГРУ в Киеве я называю то что Порошенҡо вновь не стал и больше никогда не станет ни президентом, ни премьером.Успехом ГРУможно считать то что вслыли у б и й ц ы и заказчики Шеремета и связь всей этой грязи с СБУ.Победа в том, что США так и не дали Украине денег, одни разговоры.Победа в том что Трамп сказал Зе разговаривать с Пу,а не с США ,а Помпео поставил Украинское руководсвто перед фактом,что Крым ушёл навсегда и что вы в данную минуту про е б у ет е. Доңбасс
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