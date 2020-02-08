Замена Суркова на Козака: раскрыт план Путина по Украине

Президент России Владимир Путин не откажется от плана захвата Украины, поэтому назначения куратором Кремля по Донбассу Дмитрия Козака глобально ничего не изменит.

Об этом "Фактам" рассказал военный эксперт Юрий Карин. "Каких изменений можно ожидать с приходом Козака? На глобальном уровне – никаких. Путин не откажется от поглощения Украины. Возвращать на наших условиях Донбасс, а тем более Крым, для „новоявленного царя“ сейчас смерти подобно", – сказал он.

Карин прогнозирует продолжение манипуляций "минскими соглашениями", обменом пленными и прочими важными для нашей страны, но не имеющими особого значения для Путина вопросами, в которых он практически ничего не теряет.

Владимир Путин и Дмитрий Козак РГ

А назначение Дмитрия Козака новым "куратором" "ЛДНР" вместо Владислава Суркова можно рассматривать как продолжение кулуарной борьбы, но уже "по-тихому". Кроме того, отставка тесно связанного с ГРУшниками Владислава Суркова стала свидетельством полного поражения ГРУ Генштаба РФ в борьбе за контроль над оккупированным Донбассом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об отставке Владислава Суркова стало известно две недели назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

Неофициальным руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.