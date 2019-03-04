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"Закончатся к 2050 году": в РПЦ пригрозили России вымиранием

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К 2050 году на территории РФ полностью исчезнут россияне, а на их место придут другие нации, чья рождаемость в разы выше.

Такое предупреждение озвучил священнослужитель РПЦ, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в эфире радио "Говорит Москва".

"Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чеченцы, ингуши, арабы", – сказал он.

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Дмитрий Смирнов

Дмитрий Смирнов

Девятка.ру

Подобное заявление протоиерей озвучил в ответ на слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти 30% населения России будут мусульманами.

Смирнов согласился и заверил, что изменить ситуацию невозможно. "Уже поздно", – резюмировал церковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты НАТО обнародовали исследование, согласно которому число жителей России к 2035 году сократится примерно на 11 миллионов.

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Место
Россия
Теги
Новости РоссииРПЦ
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Швидше б вже кацапи всі вимерли
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3
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
про китайцев поп забыл упомянуть
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
Господи, ну какие же вы убогие...
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5
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Пигин Макс, убогий ты рашанец присмотрись на улицах вокруг себя, скоро такие как ты вымрут вместе с твоей проклятой империей
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