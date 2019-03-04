"Закончатся к 2050 году": в РПЦ пригрозили России вымиранием

К 2050 году на территории РФ полностью исчезнут россияне, а на их место придут другие нации, чья рождаемость в разы выше.

Такое предупреждение озвучил священнослужитель РПЦ, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в эфире радио "Говорит Москва".

"Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чеченцы, ингуши, арабы", – сказал он.

Дмитрий Смирнов Девятка.ру

Подобное заявление протоиерей озвучил в ответ на слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти 30% населения России будут мусульманами.

Смирнов согласился и заверил, что изменить ситуацию невозможно. "Уже поздно", – резюмировал церковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты НАТО обнародовали исследование, согласно которому число жителей России к 2035 году сократится примерно на 11 миллионов.

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