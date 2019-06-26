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Заключили сделку? Племянница Скрипаля выдала новую бредовую "сенсацию"

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Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли пойти на сделку с британской стороной перед инцидентом в Солсбери, так как Лондону на тот момент было необходимо обострить отношения с Москвой.

Такое утверждение озвучила племянница Скрипаля Виктория, которая проживает в России и известна своими противоречивыми сенсациями о родственниках, которых отравили "Новичком", пишут "Известия".

Отмечается, что женщина обеспокоена отсутствием какой-либо информации о местонахождении своих родственников, которых, по ее мнению, возможно, содержат в разных местах.

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Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль

Архивное фото

"У меня есть большие сомнения в том, что их держат вместе. По отдельности проще манипулировать людьми. Такая ситуация, когда никто не знает, где они находятся и что с ними происходит, лишь периодически предоставляя право высказаться в прессе, может длиться годами. До тех пор, пока не изменится политическая обстановка в Великобритании", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Скрипаль впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками. Он позвонил своей племяннице Виктории.

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

  • Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".

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Темы
Отравление СкрипаляЯд "Новичок"
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
По данным Billingcat, племянница Скрипаля это преодетый и загремированный полковник ГРУ Чепига.
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Питон Каа
Питон Каа
Попала собака в колесо пищи да беги. Так вот и Скрипаль, конечно же ни на какую сделку он не шел, просто он был использован спецслужбами "в темную" для создания этой провокации. И он в последствии понял, что это была именно провокация спецслужб, так как прекрасно понимает, что раз уж его выпустили из России, то там его смерть никому не нужна. Теперь будет жить под постоянным присмотром ибо он опасный свидетель.
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an and
an and
Питон Каа, да видели мы кадры видео с Башировым и вторым, а потом интервью с ними..и хохму про бизнесменов "средней руки" от вашего Путина! Кому надо -все всё поняли!)
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Что тут бредового то? Бабченко вспоми те и вспомните как Мэй хочет и в РФ съездить и дело давно щамяли
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