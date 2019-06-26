Заключили сделку? Племянница Скрипаля выдала новую бредовую "сенсацию"

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли пойти на сделку с британской стороной перед инцидентом в Солсбери, так как Лондону на тот момент было необходимо обострить отношения с Москвой.

Такое утверждение озвучила племянница Скрипаля Виктория, которая проживает в России и известна своими противоречивыми сенсациями о родственниках, которых отравили "Новичком", пишут "Известия".

Отмечается, что женщина обеспокоена отсутствием какой-либо информации о местонахождении своих родственников, которых, по ее мнению, возможно, содержат в разных местах.

Сергей Скрипаль Архивное фото

"У меня есть большие сомнения в том, что их держат вместе. По отдельности проще манипулировать людьми. Такая ситуация, когда никто не знает, где они находятся и что с ними происходит, лишь периодически предоставляя право высказаться в прессе, может длиться годами. До тех пор, пока не изменится политическая обстановка в Великобритании", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Скрипаль впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками. Он позвонил своей племяннице Виктории.

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".

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