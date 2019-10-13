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13 октября • обновлено в 13:16
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Закатали тело в бетон: в России произошло жуткое убийство

3.3т Читать материал на украинском

В Брянске (Россия) трое мужчин убили местного жителя и закатали его тело в бетонный пол гаража.

Об этом сообщает местное издание "Брянск Today" со ссылкой на выводы регионального Следственного комитета, где уточняется, что погибшему было 57 лет.

"Родственники погибшего сообщили об исчезновении 57-летнего мужчины. Сотрудники УМВД и СК установили обстоятельства произошедшего. Тело пропавшего обнаружили в гараже на улице Урицкого в Брянске. Труп спрятали под бетонным полом", – сказано в сообщении.

Место, куда закатали труп россиянина в Брянске

Место, куда закатали труп россиянина в Брянске

bryansktoday

Уточняется, что троих подозреваемых уже задержали. По данным следствия, двое из них уже были ранее судимы.

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В домах убийц были найдены три винтовки времен Второй Мировой, три обреза ружей, стартовый пистолет, четыре сабли, шпага и семь штык-ножей. По факту жестокого убийства Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью пятницы, 11 октября, нашли мертвой 9-летнюю Лизу Киселеву, которая исчезла утром 9 октября по дороге в школу. Позже стало известно, что убийца девочки был ранее судим за педофилию.

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Место
Россия Брянск
Теги
убийство криминал Новости России
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трагичные последствия путинского правления прочно вошли в жизнь россиян. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего российского общества. Да, Штуцер?
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