Закатали тело в бетон: в России произошло жуткое убийство

В Брянске (Россия) трое мужчин убили местного жителя и закатали его тело в бетонный пол гаража.

Об этом сообщает местное издание "Брянск Today" со ссылкой на выводы регионального Следственного комитета, где уточняется, что погибшему было 57 лет.

"Родственники погибшего сообщили об исчезновении 57-летнего мужчины. Сотрудники УМВД и СК установили обстоятельства произошедшего. Тело пропавшего обнаружили в гараже на улице Урицкого в Брянске. Труп спрятали под бетонным полом", – сказано в сообщении.

Место, куда закатали труп россиянина в Брянске bryansktoday

Уточняется, что троих подозреваемых уже задержали. По данным следствия, двое из них уже были ранее судимы.

В домах убийц были найдены три винтовки времен Второй Мировой, три обреза ружей, стартовый пистолет, четыре сабли, шпага и семь штык-ножей. По факту жестокого убийства Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью пятницы, 11 октября, нашли мертвой 9-летнюю Лизу Киселеву, которая исчезла утром 9 октября по дороге в школу. Позже стало известно, что убийца девочки был ранее судим за педофилию.

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