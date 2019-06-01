Зайцева по-российски: в Петербурге автомобиль влетел в толпу людей. Первые фото и видео

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля "Рено Логан" въехал в толпу людей, стоявших на перекрестке. В жестком ДТП пострадали двое взрослых и восьмилетный мальчик.
Как сообщает "Фонтанка", авария произошла 1 июня около 18:00 у Троицкого моста. 22-летний лихач проехал на желтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Под колеса попали мужчина и ребенок, а также велосипедист. Машину придавило дорожным знаком (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца).
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
По информации журналистов, сразу же после ДТП машину попытались взять штурмом прохожие, но от расправы водителя спасли полицейские, скрывшие мужчину в служебном автомобиле.
В группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" добавили, что за рулем находился гражданин Узбекистана 1996 года рождения. Был ли он трезв, пока не известно.
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
НТВ
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
НТВ
В Питере авто влетело в толпу пешеходов
НТВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2017 года на перекрестке улиц Сумской и Мечникова в Харькове столкнулись автомобили Lexus RX 350 (за рулем была 20-летняя Елена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов). После столкновения Lexus вылетел на тротуар и въехал в толпу пешеходов.
В результате наезда погибли 6 человек, еще пятеро получили ранения.
Зайцева утверждала, что не превышала скоростной режим. Но экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.
Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам аварии. Елене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.
Оба фигуранта подали апелляции. Их рассмотрение назначено на 14 августа 2019 года.
Зайцева требует смягчить свой приговор и вместо 10 лет тюрьмы присудить ей 5 лет условного заключения.
Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность.
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