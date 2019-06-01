Зайцева по-российски: в Петербурге автомобиль влетел в толпу людей. Первые фото и видео

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля "Рено Логан" въехал в толпу людей, стоявших на перекрестке. В жестком ДТП пострадали двое взрослых и восьмилетный мальчик.

Как сообщает "Фонтанка", авария произошла 1 июня около 18:00 у Троицкого моста. 22-летний лихач проехал на желтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Под колеса попали мужчина и ребенок, а также велосипедист. Машину придавило дорожным знаком (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца).

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

По информации журналистов, сразу же после ДТП машину попытались взять штурмом прохожие, но от расправы водителя спасли полицейские, скрывшие мужчину в служебном автомобиле.

В группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" добавили, что за рулем находился гражданин Узбекистана 1996 года рождения. Был ли он трезв, пока не известно.

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов НТВ

В Питере авто влетело в толпу пешеходов НТВ

В Питере авто влетело в толпу пешеходов НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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