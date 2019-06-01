ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Зайцева по-российски: в Петербурге автомобиль влетел в толпу людей. Первые фото и видео

2.2тЧитать материал на украинском

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля "Рено Логан" въехал в толпу людей, стоявших на перекрестке. В жестком ДТП пострадали двое взрослых и восьмилетный мальчик.

Как сообщает "Фонтанка", авария произошла 1 июня около 18:00 у Троицкого моста. 22-летний лихач проехал на желтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Под колеса попали мужчина и ребенок, а также велосипедист. Машину придавило дорожным знаком (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца).

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

По информации журналистов, сразу же после ДТП машину попытались взять штурмом прохожие, но от расправы водителя спасли полицейские, скрывшие мужчину в служебном автомобиле.

В группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" добавили, что за рулем находился гражданин Узбекистана 1996 года рождения. Был ли он трезв, пока не известно.

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

НТВ

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

НТВ

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

В Питере авто влетело в толпу пешеходов

НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения