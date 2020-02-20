Заикалась и коверкала английский: россиянка публично опозорилась на форуме в Женеве

Известная российская оппозиционерка, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь опозорилась речью на "ломаном" английском во время международного форума по теме прав человека и демократии. Мероприятие, на котором выступили 22 спикера из разных стран, прошло в Женеве. Об этом сообщает ФАН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, кроме явного акцента, выступление россиянки сопровождалось серьезными ошибками в произношении, а интонации, с которыми она читала с бумажки, говорили о ее незнании не только языка, но и темы доклада.

Любовь Соболь публично опозорилась на форуме в Женеве

Отмечается, что другие выступающие на Geneva Summit for Human Rights&Democracy четко говорили о соблюдении прав людей различных социальных категорий.

"Выступление же Соболь больше напоминало попытку рассказать о "заслугах" российской оппозиции и собственных "успехах", а также пропиарить блогера Алексея Навального", – подчеркнули в сообщении.

При этом издание уточняет, что организаторы представили сотрудницу ФБК как успешного юриста, продюсера и лидера общественного мнения молодежи. А сама Соболь накануне поездки хвалилась в соцсетях, что посещала курсы иностранного языка.

"Она уверяла, что хорошо говорила на английском, французском и немного итальянском, но поскольку языковая практика отсутствовала, то навыки потеряла. Судя по всему, она, мягко говоря, слукавила, когда заявляла о своих лингвистических способностях", – разнесли оппозиционерку местные СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года кандидат в депутаты Мосгордумы, оппозиционер Любовь Соболь сбежала из Отдела внутренних дел после задержания на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Москве.

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