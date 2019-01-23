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Захвативший самолет россиянин заявил о причастности к терактам 11 сентября в США

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Обвиняемый в захвате самолета "Аэрофлота" Павел Шаповалов заявил, что он якобы причастен к терактам 11 сентября 2001 года в США.

Как передает "РИА Новости", об этом следует из материалов дела, выдержку из которого зачитал судья Ринат Ахметов.

"Бортпроводница рейса Сургут — Москва заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан", — сообщили в суде.

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Отметим, решением суда Шаповалова арестовали на два месяца, до 22 марта 2019 года.

Павел Шаповалов

Павел Шаповалов

Павел Шаповалов 11.09.2001

Павел Шаповалов 11.09.2001

Telegram-канал "Авиадиспетчер"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Шаповалов, пробиваясь в кабину пилотов, потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан. Он угрожал, что имеет при себе оружие. В результате произошла внеплановая посадка в Ханты-Мансийске.

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Тег
Новости России
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Кацап, хуле...
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Мля, капец! Судья Ринат Ахметов, 11 сетября, и надо было до кучи ещё убийство Кеннеди присовокупить для полноты натюрморта...
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