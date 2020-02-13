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13 февраля • обновлено в 22:27
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"Государство разваливается": Захарова снова заистерила из-за Украины

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина якобы "находится в процессе развала".

Нелепое заявление прозвучало в интервью "Комсомольской правде". В частности, она высказалась на вопрос, стоит ли России ждать прорывов на украинском направлении.

"Да там уже все порвано. Там уже времени для прорывов… Это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?" – выдала Захарова.

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Захарова заистерила из-за "развала" Украины

Захарова заистерила из-за "развала" Украины

Скриншот из видео

Также активная деятельница российской пропаганды прокомментировала президентство Владимира Зеленского. По ее словам, "для реализации надежд нужно инвестировать большое количество сил".

"Нужно просто посмотреть, что такое сегодня современная Украина. Нужно понять, как можно решить заложенные проблемы, заложенные в том числе за последние десятилетия", – добавила Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова взорвалась гневом из-за троллинга посла Украины в Белграде Александра Александровича, который призвал мировое сообщество посодействовать распаду России. Она заявила что "это от Украины останется несколько кусков".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В точку.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Стефанова, )))))))))))))) Между левым и правым полужопиями . Языком, как обычно у Маруськи )))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Колумбийский снежок или, что то позабористей ? ))))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Как только маха кокса дунет так у неё сразу прорыв везде. После такого конечно нужно зашивать... её порваный пердак)
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
ПНХ ПТН, Твой-то точно уже не зашьешь. Не к чему нитку пришить))))
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