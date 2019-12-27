Захарова устроила дикие танцы на корпоративе МИД России. Видео

Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала видео с новогоднего корпоратива ведомства, на котором продемонстрировала дикие танцы.

Кадры появились на странице Захаровой в Instagram. В сети неоднозначно отреагировали на пляски Захаровой. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"У нас не корпорация, у нас банда единомышленников… Ударно работаем – ударно отдыхаем!" – написала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова стала объектом насмешек из-за неудачного фото в самолете.

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