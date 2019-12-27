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27 декабря • обновлено в 11:19
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Захарова устроила дикие танцы на корпоративе МИД России. Видео

2.3т
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Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала видео с новогоднего корпоратива ведомства, на котором продемонстрировала дикие танцы.

Кадры появились на странице Захаровой в Instagram. В сети неоднозначно отреагировали на пляски Захаровой. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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"У нас не корпорация, у нас банда единомышленников… Ударно работаем – ударно отдыхаем!" – написала Захарова.

Захарова устроила дикие танцы на корпоративе МИД России. Видео
Захарова устроила дикие танцы на корпоративе МИД России. Видео
Захарова устроила дикие танцы на корпоративе МИД России. Видео
Захарова устроила дикие танцы на корпоративе МИД России. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова стала объектом насмешек из-за неудачного фото в самолете.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
не знал что рок-н-ролл это дикие танцы)) обос зачем так себя компрометировать? люди же не идиоты они видят как танцует и дикостью там не пахнет. зачем образ желтушной помойки из себя создавать?
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1
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Манька не туди пішла працювати. Хоча для підстаркуватого коня Лаврова добра кобила.
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2
1
Іванов Іван
Іванов Іван
Бесовщина...
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1
1

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