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15 января • обновлено в 06:16
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Захарова теряла сознание, Соловьев кричал "мрази"

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День взятия Москвы предложили отмечать в Литве.

Депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил жителям страны отмечать дату взятия Москвы от 1610 года.

"Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. 1 октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября экипаж республиканских войск вошёл в Кремль, занял все стратегические объекты, склады оружия и запретил москвичам носить оружие", - написал парламентарий в Facebook.

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Такая русофобия не может не радовать! Говорят, Мария Захарова два раза теряла сознание пока читала эту новость. Вечерний Мудозвон, в патриотическом угаре, всё утро кричал в микрофон "Мрази!". А Шейнин, в знак протеста, пришёл на эфир с двумя ведрами собственного...кхм...сами знаете чего.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Персоны
Владимир Соловьев Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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