Захарова спровоцировала международный скандал некорректным мемом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спровоцировала международный скандал, сравнив президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".

В своем Facebook Захарова прокомментировала фото со встречи Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", – написала она.

На снимке, который Захарова использовала для создания мема, Вучич сидит на стуле посреди овального кабинета, в нескольких метрах от стола Трампа. Представитель МИД РФ предложила президенту Сербии повторить маневр "нога на ногу", который проделала Шерон Стоун в "Основном инстинкте".

Скрин Facebook

Публикация вызвала резкую реакцию в Сербии.

"Президент не сказал ни одного гадкого слова в адрес России, даже там. А представьте, что президент целый час ждал приема с президентом России и ни разу не попросил особого стула. Я не позволю вам атаковать гордую Сербию. Вам должно быть стыдно", – написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

Скрин Twitter

В свою очередь, министр обороны Сербии Александар Вулин напомнил, что Вучич – единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России. Кроме того, он главнокомандующий сербской армии, которая тесно сотрудничает с российской.

"Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа", – заключил глава Минобороны.

Позднее Захарова попросила прощения и заявила, что ее пост был неверно истолкован.

"Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", – объяснила она.

Скрин Facebook

Напомним, что на сегодня Сербия является фактически единственным союзником России в Европе. Белград традиционно воспринимает Москву как важного геополитического партнера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александар Вучич рассказал о том, как гостил у главы Российской Федерации Владимира Путина.

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