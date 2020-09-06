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Захарова спровоцировала международный скандал некорректным мемом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
5,5 т.
Захарова объяснила вызвавший скандал пост

Захарова объяснила вызвавший скандал пост. ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спровоцировала международный скандал, сравнив президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".

В своем Facebook Захарова прокомментировала фото со встречи Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", – написала она.

На снимке, который Захарова использовала для создания мема, Вучич сидит на стуле посреди овального кабинета, в нескольких метрах от стола Трампа. Представитель МИД РФ предложила президенту Сербии повторить маневр "нога на ногу", который проделала Шерон Стоун в "Основном инстинкте".

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Публикация вызвала резкую реакцию в Сербии.

"Президент не сказал ни одного гадкого слова в адрес России, даже там. А представьте, что президент целый час ждал приема с президентом России и ни разу не попросил особого стула. Я не позволю вам атаковать гордую Сербию. Вам должно быть стыдно", – написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

Скрин Twitter

Скрин Twitter

В свою очередь, министр обороны Сербии Александар Вулин напомнил, что Вучич – единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России. Кроме того, он главнокомандующий сербской армии, которая тесно сотрудничает с российской.

"Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа", – заключил глава Минобороны.

Позднее Захарова попросила прощения и заявила, что ее пост был неверно истолкован.

"Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", – объяснила она.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Напомним, что на сегодня Сербия является фактически единственным союзником России в Европе. Белград традиционно воспринимает Москву как важного геополитического партнера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александар Вучич рассказал о том, как гостил у главы Российской Федерации Владимира Путина.

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РоссияскандалымемыШэрон СтоунДональд ТрампАлександр ВучичМария Захарова
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