Захарова предложила Украине и Западу "ввести санкции против самих себя"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину и Запад в преследовании журналистов и посоветовала странам "ввести санкции в отношении самих себя".
Пропагандистский пост об этом Захарова опубликовала на своей странице в Facebook во вторник, 9 февраля. Она составила почти 20 пунктов, в которых изложила "примеры" якобы нарушений в отношении сотрудников российских медиа.
В конце списка представитель МИД страны-агрессора написала: "Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?".
В списке Захаровой упоминаются пропагандистские издание RT и агентство Sputnik, русскоязычные телеканалы в Латвии, арест руководителя "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского и т.п.
Напомним, ранее Захарова пригрозила тем, что Россия может зеркально ответить на санкции Европейского союза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что Запад может ввести новые санкции против конкретных россиян из-за Навального, а уже существующие – сделать более системными и действенными по отношению к стране, но в целом Москва переживет их безболезненно.
Как писал OBOZREVATEL:
Россия решила выслать дипломатов Германии, Швеции и Польши из-за того, что их видели на акциях протеста в поддержку Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы.
МИД Украины назвало решение Москвы грубым нарушением международных обязательств, которое противоречит Венской конвенции.
Швеция, Польша и ФРГ решили выслать дипломатов РФ в ответ на аналогичные действия Кремля.