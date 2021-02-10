Захарова предложила Украине и Западу "ввести санкции против самих себя"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину и Запад в преследовании журналистов и посоветовала странам "ввести санкции в отношении самих себя".

Пропагандистский пост об этом Захарова опубликовала на своей странице в Facebook во вторник, 9 февраля. Она составила почти 20 пунктов, в которых изложила "примеры" якобы нарушений в отношении сотрудников российских медиа.

В конце списка представитель МИД страны-агрессора написала: "Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?".

В списке Захаровой упоминаются пропагандистские издание RT и агентство Sputnik, русскоязычные телеканалы в Латвии, арест руководителя "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского и т.п.

Напомним, ранее Захарова пригрозила тем, что Россия может зеркально ответить на санкции Европейского союза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что Запад может ввести новые санкции против конкретных россиян из-за Навального, а уже существующие – сделать более системными и действенными по отношению к стране, но в целом Москва переживет их безболезненно.

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