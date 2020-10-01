Захарову высмеяли за снимок с губами "уточкой" и устрашающим взглядом. Фото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нарвалась на критику сети из-за своего нового фото.

В четверг, 1 октября, россиянка опубликовала в Facebook снимок, сделанный, вероятно, в салоне авто. В кадр, сделанный при довольно плохом освещении, попало лишь лицо политика.

Захарова рассказала, что едет на 42-й Московский международный кинофестиваль (проходит 1-8 октября) "с почетной миссией".

Женщина позировала, поджав губы "уточкой" и выпучив глаза. Для мероприятия она сделала яркий макияж и начес.

Facebook / Мария Захарова

Скриншот поста Захаровой

Пользователи социальной сети пошутили над фотографией, назвав ее неудачной. Один из комментаторов указал на странное выражение лица женщины, пошутив, что Захарова едет с миссией "пугать" посетителей фестиваля.

"А должна [ехать] в следственный изолятор по уголовному делу", "Ну не все фото нужно публиковать", "Мария, у вас опять лицо перекосило. От постоянного вранья, наверное", – пишут в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Захарова спровоцировала международный скандал, сравнив президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".