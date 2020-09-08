Захарова: Берлин блефует по делу Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин блефует по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

Свое мнение Захарова изложила в Facebook. Она уточнила, что продублировала информацию, которую сообщала информационным агентствам.

Представитель МИД пожаловалась, что Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии из соображений секретности отказался предоставить российской стороне дополнительных сведений об обследовании Навального.

"О какой секретности может идти речь, если , по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт", – написала Захарова.

Также она напомнила, что в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого".

“Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", – заявила Захарова.

Захарова заявила, что Берлин блефует по делу Навального. Facebook Марии Захаровой

Захарова сообщила, что ждет посла Германии. Facebook Марии Захаровой

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