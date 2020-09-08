Захарова: Берлин блефует по делу Навального

Захарова назвала заявления Германии о состоянии Навального блефом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин блефует по делу российского оппозиционера Алексея Навального.
Свое мнение Захарова изложила в Facebook. Она уточнила, что продублировала информацию, которую сообщала информационным агентствам.
Представитель МИД пожаловалась, что Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии из соображений секретности отказался предоставить российской стороне дополнительных сведений об обследовании Навального.
"О какой секретности может идти речь, если , по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт", – написала Захарова.
Также она напомнила, что в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого".
“Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", – заявила Захарова.
Захарова заявила, что Берлин блефует по делу Навального. Facebook Марии Захаровой
Захарова сообщила, что ждет посла Германии. Facebook Марии Захаровой
Как писал OBOZREVATEL:
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Там сообщили, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Военные токсикологи Бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Создатели этого яда отрицают результаты исследования.
Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья Навального может быть его увлечение диетами.
Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов Навального.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.
Врачи немецкой клиники Charité вывели российского оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы. Как сообщается на официальном сайте клиники, пациента также отключили от аппарата ИВЛ.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся