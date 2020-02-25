Загрызли насмерть 5 человек: в России стаи собак разрывают людей

Во вторник, 25 февраля, в российском городе Красноярск обнаружили тело мужчины со следами похожими на укусы собак.

Это стало пятым случаем гибели от нападений животных в 2020 году, сообщают Известия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Там отмечают, что горожане неоднократно жаловались на стаи бродячих собак, однако местные власти на это не реагировали. Ранее в городе уже задержали главу управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновника.

В Красноярске найдено еще одно тело со следами укусов животных: pic.twitter.com/v9Uv7hHqNl — IZ.RU (@izvestia_ru) February 25, 2020

В России стаи собак разрывают людей vn.ru

Как писал OBOZREVATEL ранее, в одном из сел на Харьковщине ротвейлер насмерть загрыз четырехлетнего мальчика. Собака сильно искусала и его бабушку.

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