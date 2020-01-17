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17 января • обновлено в 23:46
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Загорелся двигатель: в России произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом

1.8т
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В аэропорту Новосибирска у пассажирского лайнера перед вылетом загорелся двигатель.

Как сообщил "Интрерфакс" со ссылкой на источник, самолет должен был вылететь на вьетнамский курорт Камрань.

На борту находились 200 человек. Однако в результате ЧП никто не пострадал, все безопасно успели покинуть самолет.

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"Однако с первой попытки второй двигатель запустить не удалось. Во время повторного запуска в двигателе воспламенилось топливо. Экипаж был вынужден экстренно запустить систему пожаротушения", – сказал источник.

Пассажиры рейса находятся в терминале. В течение суток им предоставят резервный борт.

Аэропорт в Новосибирске

Аэропорт в Новосибирске

loveopium.ru

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, как Иран мешал расследованию украинских экспертов авиакатастрофы с лайнером МАУ. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Новосибирск
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