Загорелся двигатель: в России произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом

В аэропорту Новосибирска у пассажирского лайнера перед вылетом загорелся двигатель.
Как сообщил "Интрерфакс" со ссылкой на источник, самолет должен был вылететь на вьетнамский курорт Камрань.
На борту находились 200 человек. Однако в результате ЧП никто не пострадал, все безопасно успели покинуть самолет.
"Однако с первой попытки второй двигатель запустить не удалось. Во время повторного запуска в двигателе воспламенилось топливо. Экипаж был вынужден экстренно запустить систему пожаротушения", – сказал источник.
Пассажиры рейса находятся в терминале. В течение суток им предоставят резервный борт.
Аэропорт в Новосибирске
loveopium.ru
Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, как Иран мешал расследованию украинских экспертов авиакатастрофы с лайнером МАУ. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
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