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''Загнанная в угол крыса'': обвалу популярности Путина нашли объяснение

2.7тЧитать материал на украинском

В России растет количество людей, которые выступают против политики президента РФ Владимира Путина и его популярность рушится.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу", комментируя настроения общества.

"Важны две тенденции в российском общественном мнении. Во-первых, обвал популярности Путина – я называю это "смерть путинского мифа". Он же как пришел к власти: мол, есть замечательный офицер спецслужб, который защитит нас всех от террористов, которые взрывают нас в наших же домах. Потом этот миф перезагружался: была борьба с олигархами, а с 2014 года – собирание русских земель и так далее. А сейчас этот миф рухнул", – отметил он.

Второй очень позитивный показатель, по словам политолога, – это рост количества людей, которые выступают против антизападной имперской милитаристской внешней политики, сейчас уже 65% против этой политики.

Владимир Путин

Владимир Путин

RT

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"С одной стороны, это неожиданные результаты, которые свидетельствуют о том, что колесо истории движется в правильном направлении. С другой стороны, Путин сейчас напоминает загнанную в угол крысу, которая наиболее опасна. Не найдет ли Путин выход из ситуации в какой-нибудь новой военной авантюре? Вот сейчас он очень заинтересовался Беларусью. Возможен расчет на то, что аннексия Беларуси сделает его популярным в России. Но я могу точно сказать, что это ошибочный расчет", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пионтковский также заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своих целях ставит уничтожить Украину как суверенное государство.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Владимир Путин
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А, так это мнение какого-то долбоящера... Мнение, Карл, а не объяснение!! Дебилам с Обоза пояснить разницу??
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хуйло сдулось окончательно. И парашникам не на кого слюни пускать далее. Вот это и есть нынешняя паРАша с ее ублюдочным стадом одичалого скота.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
у Путина рейтинг упал, а у Порошенко он был?
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