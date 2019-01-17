''Загнанная в угол крыса'': обвалу популярности Путина нашли объяснение

В России растет количество людей, которые выступают против политики президента РФ Владимира Путина и его популярность рушится.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу", комментируя настроения общества.

"Важны две тенденции в российском общественном мнении. Во-первых, обвал популярности Путина – я называю это "смерть путинского мифа". Он же как пришел к власти: мол, есть замечательный офицер спецслужб, который защитит нас всех от террористов, которые взрывают нас в наших же домах. Потом этот миф перезагружался: была борьба с олигархами, а с 2014 года – собирание русских земель и так далее. А сейчас этот миф рухнул", – отметил он.

Второй очень позитивный показатель, по словам политолога, – это рост количества людей, которые выступают против антизападной имперской милитаристской внешней политики, сейчас уже 65% против этой политики.

Владимир Путин RT

"С одной стороны, это неожиданные результаты, которые свидетельствуют о том, что колесо истории движется в правильном направлении. С другой стороны, Путин сейчас напоминает загнанную в угол крысу, которая наиболее опасна. Не найдет ли Путин выход из ситуации в какой-нибудь новой военной авантюре? Вот сейчас он очень заинтересовался Беларусью. Возможен расчет на то, что аннексия Беларуси сделает его популярным в России. Но я могу точно сказать, что это ошибочный расчет", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пионтковский также заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своих целях ставит уничтожить Украину как суверенное государство.

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