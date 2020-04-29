Загадочная эпидемия чуть не убила россиян: в чем тайна "уральского синдрома"

Весной 1933 года на Урале вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, отличавшейся огромной смертностью.

Первыми проявлениями она напоминала ангину и приводила к гибели более половины заразившихся, пишет pikabu.ru. Эпидемия охватила почти сто населённых пунктов, к карантинным мероприятиям были привлечены силы ОГПУ, на Урал отправлялись группы лучших специалистов, которые до хрипоты спорили о диагнозах.

Окончательно разгадать тайну "уральской болезни" удалось лишь десять с небольшим лет спустя. Известный эпидемиолог профессор Лев Громашевский и помогавший ему специалист по чуме Владимир Сукнев после осмотра заболевших пришли к выводу, что никакой инфекционной эпидемии нет.

pikabu.ru

Больным они поставили диагноз "цинга" и на совещании с местными врачами заявили, что никакой необходимости в карантине нет, а эпидемия вызвана очень плохим продовольственным снабжением региона.

Тем временем в дело вступили чекисты. Заместитель главы полномочного представительства ОГПУ по Уралу Минаев потребовал выслать сеющих смуту московских профессоров обратно в столицу. "В связи с явно контрреволюционной установкой Громашевского и Сукнева – требования на основании диагноза "цинга" снятия карантина, высылки продовольствия, с которой, по их мнению, эпидемия прекратится, поставил вопрос об отзыве бригады", – доносил Минаев в Москву.

В середине июня "уральская болезнь" наконец получила официальное название. Её стали называть септической ангиной. Комиссии Владимирского так и не удалось однозначно установить возбудителей болезни. "Мы имеем дело с совершенно новым для нас заболеванием, изучение которого едва даже начато. Вопрос об этиологическом агенте требует дальнейших упорных исследований", – сообщили врачи в Москву.

В конце июня медикам наконец-то удалось напасть на след. Проведя тщательное расследование и выяснив рацион питания заболевших, они пришли к выводу, что причиной заболевания могло быть прошлогоднее зерно.

Группа эпидемиологов провела исследования на мышах. Всем им делались инъекции с выжимкой прошлогодних злаков. Большинство подопытных животных от этих инъекций скончались. Медики однозначно пришли к выводу, что причиной стало испорченное зерно. Однако установить причину тогда не удалось. По совету врачей прошлогодний урожай был запрещён к использованию, а из Москвы была направлена продовольственная помощь, после чего новых случаев болезни не фиксировалось. Чекисты же заподозрили во всём происки вредителей.

Через девять лет вспышка "уральской болезни" повторилась, на этот раз в Оренбуржье. Картина полностью напоминала предыдущую – на фоне недостаточно удовлетворительного питания многие люди начали заболевать септической ангиной, смертность была не менее высокой, чем в 1933 году.

Вскоре после войны тайна смертельной "уральской болезни" наконец была разгадана. Ей дали новое официальное название – алиментарно-токсическая алейкия. Специалистам удалось установить причину эпидемии. Это были токсичные плесневые грибки рода Fusarium sporotrichiella, которые активно начинали размножаться на злаках, перезимовавших в поле.

Попадая в организм вместе с испорченными злаками, эти грибки действовали как сильнейший яд. Они разрушали кроветворную систему и костный мозг. На финальной стадии добавлялись некроз тканей и кровотечения.

Врачам удалось найти эффективные методы лечения. Переливание крови и ударные дозы витаминов В и С во многих случаях спасали больного от смерти. Даже переход к полноценному питанию (мясо, овощи, фрукты, молоко) в несколько раз сокращал число смертельных исходов. Также было установлено, что опасные для жизни состояния возникают только после нескольких недель или даже месяцев питания поражёнными злаками.

Но самым надёжным способом защититься от болезни был отказ от употребления в пищу перезимовавших в поле пшеницы, гречихи, ячменя, проса и других злаков. В масштабах всего Советского Союза была проведена мощная профилактическая кампания (вплоть до подомового обхода) с разъяснением опасности добавления их в пищу.

С окончательной разгадкой тайны "уральской болезни" и разработкой профилактических мер болезнь была практически побеждена. С 1940-х годов в СССР больше не фиксировалось серьёзных случаев эпидемии алиментарно-токсической алейкии.

Как сообщал OBOZREVATEL. 60 лет назад СССР охватила эпидемия черной оспы, о которой пытались умалчивать в Союзе.

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