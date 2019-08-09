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"Заевшиеся москвичи": в России объяснили, чем закончатся протесты

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Сейчас в России нет предпосылок для массового протеста. Большинство россиян не поддерживает акции оппозиции в Москве. На улицы их может вывести только тяжелая экономическая ситуация.

Об этом заявил в эфире ObozTV известный российский адвокат Николай Полозов, который, в частности, ведет дело украинских моряков-военнопленных.

Полозов напомнил, что в 2011-2012 годах в РФ проходили и более масштабные протесты, которые закончились "Болотным делом". А волна возмущения в итоге "сошла на нет".

"Потому что подавляющее большинство россиян эту позицию не поддерживает. Они считают, что (в митингах участвуют. – Ред.) заевшиеся москвичи, которым некуда тратить свое время, и которые таким образом "развлекаются", – объяснил юрист.

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По его мнению, нынешние акции в Москве тоже не станут началом "какого-то масштабного протеста, который захватит много регионов, и на улицы выйдут миллионы человек".

"Людей на улицы может вывести только тяжелая экономическая ситуация. Пока предпосылок для этого нет. Цены на углеводороды достаточно высокие, и они позволяют властям держать людей в полуголодном состоянии, но не в критическом, который заставит их выйти", – подчеркнул Полозов.

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Адвокат добавил, что у большинства россиян отсутствует "опция защиты своих политических прав".

"Они находятся под очень серьезным воздействием пропаганды, давлением властей. Они считают, что любые политические выступления – это бессмыслица. И не принимают в них участие", – отметил он.

Протесты в Москве 3 августа

Протесты в Москве 3 августа

twitter.com/OvdInfo

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в частности, соратников оппозиционера Алексея Навального.

  • В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту. Свыше 1000 человек были задержаны, среди них – случайные прохожие.

  • В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

  • В субботу, 3 августа, протесты в Москве разгорелись с новой силой. Силовики задержали минимум 1001 человека, пятеро митингующих были госпитализированы.

  • Из-за жестокого разгона демонстрантов Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ.

  • Любовь Соболь – близкая соратница Навального – заявила, что если Кремль откажется допустить оппозиционных кандидатов на выборы, то акции протеста будут проходить еженедельно.

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Темы
Протесты в России Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Полозов
Место
Россия Москва
Теги
протест Права человека Новости России
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
РУССКИЕ - ТЕРПИЛЫ!!! ЭТО НЕ НАРОД!!! У ПАРАШИ ВАШЕ МЕСТО!!! СМЕРТЬ РУССКОМУ ФАШИЗМУ В ЛИЦЕ ПУТИНА!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Есть пример свiдомо МАНДАйнутого бидла....
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Да потому что в регионах у Путина подавляющая поддержка,что и правильно. А бунтующая молодеж с айфонами в руках это дуралеи
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