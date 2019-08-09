"Заевшиеся москвичи": в России объяснили, чем закончатся протесты

Сейчас в России нет предпосылок для массового протеста. Большинство россиян не поддерживает акции оппозиции в Москве. На улицы их может вывести только тяжелая экономическая ситуация.

Об этом заявил в эфире ObozTV известный российский адвокат Николай Полозов, который, в частности, ведет дело украинских моряков-военнопленных.

Полозов напомнил, что в 2011-2012 годах в РФ проходили и более масштабные протесты, которые закончились "Болотным делом". А волна возмущения в итоге "сошла на нет".

"Потому что подавляющее большинство россиян эту позицию не поддерживает. Они считают, что (в митингах участвуют. – Ред.) заевшиеся москвичи, которым некуда тратить свое время, и которые таким образом "развлекаются", – объяснил юрист.

По его мнению, нынешние акции в Москве тоже не станут началом "какого-то масштабного протеста, который захватит много регионов, и на улицы выйдут миллионы человек".

"Людей на улицы может вывести только тяжелая экономическая ситуация. Пока предпосылок для этого нет. Цены на углеводороды достаточно высокие, и они позволяют властям держать людей в полуголодном состоянии, но не в критическом, который заставит их выйти", – подчеркнул Полозов.

Адвокат добавил, что у большинства россиян отсутствует "опция защиты своих политических прав".

"Они находятся под очень серьезным воздействием пропаганды, давлением властей. Они считают, что любые политические выступления – это бессмыслица. И не принимают в них участие", – отметил он.

Протесты в Москве 3 августа twitter.com/OvdInfo

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