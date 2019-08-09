"Заевшиеся москвичи": в России объяснили, чем закончатся протесты

Сейчас в России нет предпосылок для массового протеста. Большинство россиян не поддерживает акции оппозиции в Москве. На улицы их может вывести только тяжелая экономическая ситуация.
Об этом заявил в эфире ObozTV известный российский адвокат Николай Полозов, который, в частности, ведет дело украинских моряков-военнопленных.
Полозов напомнил, что в 2011-2012 годах в РФ проходили и более масштабные протесты, которые закончились "Болотным делом". А волна возмущения в итоге "сошла на нет".
"Потому что подавляющее большинство россиян эту позицию не поддерживает. Они считают, что (в митингах участвуют. – Ред.) заевшиеся москвичи, которым некуда тратить свое время, и которые таким образом "развлекаются", – объяснил юрист.
По его мнению, нынешние акции в Москве тоже не станут началом "какого-то масштабного протеста, который захватит много регионов, и на улицы выйдут миллионы человек".
"Людей на улицы может вывести только тяжелая экономическая ситуация. Пока предпосылок для этого нет. Цены на углеводороды достаточно высокие, и они позволяют властям держать людей в полуголодном состоянии, но не в критическом, который заставит их выйти", – подчеркнул Полозов.
Адвокат добавил, что у большинства россиян отсутствует "опция защиты своих политических прав".
"Они находятся под очень серьезным воздействием пропаганды, давлением властей. Они считают, что любые политические выступления – это бессмыслица. И не принимают в них участие", – отметил он.
Протесты в Москве 3 августа
twitter.com/OvdInfo
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в частности, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту. Свыше 1000 человек были задержаны, среди них – случайные прохожие.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
В субботу, 3 августа, протесты в Москве разгорелись с новой силой. Силовики задержали минимум 1001 человека, пятеро митингующих были госпитализированы.
Из-за жестокого разгона демонстрантов Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ.
Любовь Соболь – близкая соратница Навального – заявила, что если Кремль откажется допустить оппозиционных кандидатов на выборы, то акции протеста будут проходить еженедельно.
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