Задушил любовницу: в России "повязали" высокопоставленного чиновника-убийцу

В России задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в убийстве замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, которую считали его любовницей.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Московской области.

Как уточняет "Интерфакс", тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле. "Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Андрей Кулаков РЕН

Убитая Исаенкова РЕН

По данным РЕН и Telegram-канала Baza, причиной смерти стала асфиксия, а Кулаков является главным подозреваемым из-за того, что в машине убитой нашли следы его ДНК. Также появилась информация, что Исаенкова была с подозреваемым в близких отношениях и об этом узнала жена чиновника.

Отметим, Кулаков в срочном порядке подал в отставку. Свою вину чиновник признать отказался, однако проверку на полиграфе ему пройти не удалось.

Убитая Исаенкова Baza

Убитая Исаенкова РЕН

Говорит Москва

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, который попал в секс-скандал из-за интимных откровений при записи стрима, был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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