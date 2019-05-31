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Задушил любовницу: в России "повязали" высокопоставленного чиновника-убийцу

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В России задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в убийстве замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, которую считали его любовницей.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Московской области.

Как уточняет "Интерфакс", тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле. "Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита", – рассказал источник в правоохранительных органах.

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Андрей Кулаков

Андрей Кулаков

РЕН

Убитая Исаенкова

Убитая Исаенкова

РЕН

По данным РЕН и Telegram-канала Baza, причиной смерти стала асфиксия, а Кулаков является главным подозреваемым из-за того, что в машине убитой нашли следы его ДНК. Также появилась информация, что Исаенкова была с подозреваемым в близких отношениях и об этом узнала жена чиновника.

Отметим, Кулаков в срочном порядке подал в отставку. Свою вину чиновник признать отказался, однако проверку на полиграфе ему пройти не удалось.

Убитая Исаенкова

Убитая Исаенкова

Baza

Убитая Исаенкова

Убитая Исаенкова

РЕН

Задушил любовницу: в России "повязали" высокопоставленного чиновника-убийцу

Говорит Москва

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, который попал в секс-скандал из-за интимных откровений при записи стрима, был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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леня зе
леня зе
она одевала вышеванку и поутрам пела гимн украины
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леня зе
леня зе
Мартененко Сергей,🖕🐷🖕
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
леня зе,она одевала лапоть себе на голову и по утрам пела,боже храни царя.
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